Банк Таиланда: снижение ставок создаёт буфер на фоне военных рисков и разногласий в ФРС

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Высокопоставленный представитель Банка Таиланда (BOT) заявил, что страна находится в относительно благоприятном положении благодаря возможности смягчения денежно-кредитной политики для поддержки экономики на фоне глобальных геополитических рисков, одновременно указав на растущую неопределённость внутри Федеральной резервной системы США.

Дон Накорнтаб, заместитель управляющего по денежно-кредитной политике и секретарь Комитета по денежно-кредитной политике, отметил в публикации в социальных сетях, что прошедшая неделя стала «праздником центральных банков», поскольку сразу несколько ведущих регуляторов — Таиланда, США, Японии, еврозоны и Великобритании — почти одновременно провели свои заседания.

Он подчеркнул, что как Комитет по денежно-кредитной политике Таиланда, так и ряд крупных центральных банков сохранили процентные ставки без изменений, при этом указав на различия в подходах к принятию решений, особенно между единогласным голосованием в Таиланде и разделённой позицией ФРС США.

По словам Дона, последнее заседание ФРС продемонстрировало значительные внутренние разногласия: голосование разделилось в пропорции 8 к 4 — максимальный разрыв с начала 1990-х годов. Хотя большинство поддержало сохранение ставок, мнения разошлись относительно дальнейшего курса политики и возможных сигналов о снижении ставок.

Только один участник высказался за немедленное снижение ставки, тогда как другие выступили против формулировок о будущем смягчении политики, опасаясь, что инфляция в США остаётся устойчивой и снижается медленно после ускорения.





Рыночные ожидания заметно изменились: инвесторы пересматривают вероятность снижения ставок в США в этом году, тогда как ранее прогнозировалось два снижения.

Дон также отметил, что Таиланд мог выиграть от удачного момента: если бы геополитическая напряжённость, особенно конфликты с участием крупных мировых держав, усилилась раньше, последнее снижение ставок могло бы не состояться.

Он добавил, что прогнозы инфляции в Таиланде на 2026 и 2027 годы вернулись в целевой диапазон благодаря росту цен на энергоносители, что даёт дополнительную гибкость денежно-кредитной политике для смягчения внешних шоков.

Что касается США, он указал на растущие спекуляции вокруг смены руководства ФРС и возможных изменений в политическом курсе. Также были отмечены опасения по поводу внутренних процессов в регуляторе, включая переходные управленческие механизмы и текущие расследования, которые могут повлиять на его сплочённость.

По его словам, аналитики рассматривают недавние разногласия внутри ФРС как сигнал скрытого напряжения в политике, особенно на фоне возможной смены руководства.

В заключение Дон подчеркнул, что, несмотря на относительно мягкие денежно-кредитные условия в Таиланде, глобальная финансовая неопределённость, обусловленная геополитическими рисками, инфляцией и изменениями в руководстве центральных банков, остаётся ключевым фактором на ближайшую перспективу.

















































