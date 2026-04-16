Бангкок предупреждает об опасном индексе жары на фоне резкого роста температур в Таиланде

БАНГКОК, Таиланд – Власти выпустили срочное предупреждение об опасном уровне индекса жары на среду, 15 апреля. В Бангкок и в центральных регионах страны зафиксированы температуры, достигшие уровня «опасно».

Экстремальная жара значительно повышает риск заболеваний, связанных с перегревом организма, особенно у людей, длительное время находящихся на открытом воздухе. Министерство здравоохранения призывает население внимательно следить за состоянием здоровья и обращать внимание на такие симптомы, как головокружение, слабость и признаки теплового истощения.







Особо уязвимым группам — детям, пожилым людям, беременным женщинам и лицам с хроническими заболеваниями — рекомендуется соблюдать повышенную осторожность и при ухудшении самочувствия немедленно обращаться за медицинской помощью.

Жителям также рекомендуется следить за состоянием окружающей среды и качеством воздуха через AirBKK и сайт airbkk.com.































