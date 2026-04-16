Бангкок запускает кампанию по очистке каналов во время Сонгкрана вдоль Клонг Сен Сэп

БАНГКОК, Таиланд – Власти Бангкок запустили экологическую кампанию в период праздника Сонгкран, объединив государственные, академические и общественные структуры для очистки канала Клонг Сен Сэп.

Губернатор Чадчарт Ситтипунт возглавил заключительный этап уборки вдоль канала, совместно с заместителем губернатора Санон Вангсрангбун и доцентом доктором Принья Тхэвананарумиткул из юридического факультета Университет Таммасат.







Участники акции передвигались на лодках по каналу и собирали мусор от пирса Чидлом до форта Махакан. Губернатор отметил важность сотрудничества всех сторон и подчеркнул роль проекта в защите окружающей среды и повышении экологической осведомлённости населения.

Акция проходила во время трёхдневного праздника Сонгкран с 13 по 15 апреля, когда движение пассажирских лодок на канале приостановлено. Это позволило волонтёрам безопасно проводить очистку водного пути.

Проект также является частью учебного курса «Социальные юридические услуги» в Университет Таммасат. Программа направлена на повышение правовой грамотности в сфере утилизации отходов и регулирования сточных вод.

Губернатор подчеркнул, что чистая система каналов напрямую улучшает здоровье и качество жизни жителей Бангкок.
































