Аэропорт Суварнабхуми превращается в культурные ворота Сонгкрана в сезоне 2026 года

ПАТТАЙЯ, Таиланд – В этом сезоне Сонгкрана Таиланд встречает гостей особенно ярко и празднично. До 20 апреля 2026 года аэропорт Суварнабхуми превращается в культурные ворота страны под темой «Amazing Songkran Festival 2026».

Путешественников встречают впечатляющие фотозоны в тайском стиле с символами страны, включая Гигантские качели, пагоду храма Wat Arun и знаменитые тук-туки — идеальные места для первых памятных снимков в Таиланде.

Гости также могут прикоснуться к тайским традициям, приняв участие в ритуале омовения статуй Будды водой, символизирующем удачу и благополучие. Церемония проходит в зоне вылета (4-й уровень аэропорта).

Основные мероприятия включают:

10 апреля 2026 – традиционное кукольное представление, парад длинных барабанов и раздача сувениров

• 13–15 апреля 2026 – интерактивные культурные мастер-классы: тайский массаж, изготовление травяных ингаляторов, плетение цветочных гирлянд и многое другое

• 13 апреля 2026 – живая музыка в исполнении классических тайских инструментов

Этот насыщенный праздник оживляет тайскую культуру, создавая тёплую атмосферу и незабываемые впечатления уже с первых шагов в стране.




































