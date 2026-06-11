Американский турист согласился выплатить компенсацию после скандала в гостинице Паттайи

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Американский турист согласился компенсировать ущерб сотруднице гостиницы после того, как, предположительно, разбил её мобильный телефон во время конфликта в одном из отелей района На Джомтьен. Об этом полиция сообщила 10 июня.

Инцидент получил широкий общественный резонанс после публикации в социальных сетях видеозаписей, на которых иностранный мужчина ведёт себя агрессивно по отношению к сотруднице гостиницы и, как утверждается, повреждает её телефон. Видео быстро распространилось в интернете и вызвало активное обсуждение среди пользователей.







По данным следователей полицейского участка На Джомтьен, происшествие произошло 8 июня в гостинице, расположенной на территории их юрисдикции. Полиция установила личность мужчины. Им оказался Александр, 28-летний гражданин США, проживавший в одном из местных отелей.

Следствие установило, что турист подошёл к стойке регистрации гостиницы, после чего вступил в словесную перепалку с сотрудницей. Во время конфликта он якобы выхватил её мобильный телефон и с силой ударил им о стол. В результате были серьёзно повреждены как передняя, так и задняя стеклянные панели устройства.

После происшествия сотрудница обратилась за помощью в полицию и связалась со своим молодым человеком. Прибывшие на место сотрудники полиции доставили туриста в участок для допроса.

Позднее сторонам удалось достичь соглашения, согласно которому турист согласился выплатить 8 000 батов в качестве компенсации за повреждённый телефон.

Кроме того, полиция сообщила, что ранее на того же человека уже поступала жалоба от другого отеля в этом районе. В том случае турист, предположительно, повредил автоматическую входную дверь гостиницы.

Расследование по этому отдельному делу продолжается, а вопрос о возмещении ущерба рассматривается в установленном законом порядке.



Видеозаписи, распространяемые в интернете, демонстрируют, что до вмешательства полиции турист вёл себя неадекватно и говорил бессвязно. Однако представители правоохранительных органов не стали комментировать, могли ли алкоголь или другие факторы повлиять на его поведение.

Полиция заявила, что расследование продолжается. Возможность дальнейших юридических действий будет зависеть от результатов проверки и возможных дополнительных заявлений со стороны пострадавших.

















































