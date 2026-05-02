Амбани предлагает переселение гиппопотамов Эскобара на фоне критики планов их уничтожения

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Международная дискуссия вокруг инвазивных видов усиливается после того, как индийский миллиардер Anant Ambani предложил переселить гиппопотамов из Колумбии в Индию. Животные происходят от группы, которую наркобарон Pablo Escobar незаконно ввёз в 1980-х годах для своего частного зоопарка на территории асьенды Наполес. В настоящее время их численность достигла примерно 160 особей и рассматривается как угроза экосистемам страны.





Власти Боготы объявили о планах уничтожить около 80 животных, что вызвало международную критику со стороны природоохранных организаций и защитников животных. Амбани призвал власти пересмотреть это решение и предложил переместить животных в частный центр охраны природы «Вантара» в городе Джамнагар, Индия. В заявлении он отметил, что животные не выбирали место своего рождения и текущие условия, и подчеркнул необходимость гуманного решения.

Центр расположен в штате Гуджарат и, по официальным данным, содержит более 150 тысяч животных более чем двух тысяч видов. Предложение было направлено ранее на этой неделе генеральным директором центра Виваном Карани в письме министру окружающей среды Колумбии Ирене Велес Торрес с призывом приостановить планы по уничтожению и рассмотреть возможность переселения. Власти также рассматривают альтернативные варианты, включая перемещение животных в другие страны, однако эти меры сталкиваются с серьёзными логистическими и нормативными трудностями.



В настоящее время гиппопотамы свободно обитают в районе Пуэрто Триунфо, где ранее находилось поместье Эскобара, ныне превращённое в туристический объект. Эти животные считаются одним из самых спорных инвазивных видов в мире. Предложение Амбани придаёт новый импульс обсуждению и может открыть путь к международному решению проблемы.

















































