Автомойки в Паттайе резко увеличили поток клиентов после Сонгкрана

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Автомойки для автомобилей и мотоциклов в Паттайе и Нонгпруе зафиксировали резкий рост числа клиентов после праздника Сонгкран, поскольку жители и туристы массово приводят транспорт в порядок после нескольких дней праздничных водных боёв.







Операторы сообщают, что спрос значительно вырос после окончания праздничного периода с 12 по 19 апреля. Некоторые предприятия отмечают, что их доходы увеличились более чем в три раза по сравнению с обычными периодами.

Многие клиенты сразу после завершения празднований Ван Лай привезли свои автомобили и мотоциклы на мойку, из-за чего некоторым предприятиям пришлось продлить рабочие часы и нанять временных сотрудников, чтобы справиться с нагрузкой.



Владельцы бизнеса отмечают, что транспорт часто поступает сильно загрязнённым — с пятнами от воды, талька, грязи и дорожной пыли, что требует дополнительного времени на очистку и увеличивает средний чек.

Рост спроса сделал услуги автомоек одним из самых быстрорастущих направлений бизнеса после Сонгкрана в районе Паттайи, особенно в районах Нонгпруе и Бангламунг.

















































