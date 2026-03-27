Таиланд усиливает борьбу с «номинальными владельцами»: растёт риск тюремных сроков и ликвидации компаний

ПАТТАЙЯ, Таиланд — 1 апреля 2026 года становится не просто очередной административной датой, а поворотным моментом в регуляторной системе страны. Практика, которая ранее считалась «широко распространённой» или «удобным решением» для иностранных инвесторов, теперь определяется как приоритетная цель для правоприменительных органов. Речь больше не идёт о предупреждениях или формальной проверке — Таиланд переходит к системному контролю и жёсткому исполнению закона.
От лазейки к системной цели
На протяжении многих лет схемы с номинальными владельцами — когда граждане Таиланда формально владеют долями от имени иностранных инвесторов — широко использовались в различных секторах. Особенно это касается туризма и сферы услуг, недвижимости, ресторанного бизнеса и гостиничной индустрии, а также предприятий в ключевых туристических регионах.
Хотя такие структуры часто выглядели юридически корректными, им нередко не хватало реального экономического содержания. Тайские акционеры зачастую не вкладывали собственный капитал, не участвовали в управлении и не несли предпринимательских рисков. Если раньше подобные схемы могли проходить проверки, то в 2026 году они автоматически вызывают подозрения у регуляторов.
Интегрированный контроль: от регистрации к расследованию
Ключевую роль в этом переходе играет Департамент развития бизнеса, который из регистрационного органа превратился в фильтр оценки рисков. Его усилия поддерживает Департамент специальных расследований и другие экономические ведомства, формируя скоординированную систему контроля.
Главное нововведение — интеграция данных между ведомствами:
- корпоративные реестры,
- налоговая информация,
- финансовые транзакции,
- изменения в структуре акционеров и их взаимосвязи.
Совместный анализ этих данных позволяет быстро выявлять несоответствие между формальной и фактической стороной бизнеса.
Новая система: выявление нарушений с первого дня
С 1 апреля 2026 года регистрация компании перестаёт быть формальной процедурой и становится проверкой экономической реальности. Заявителям необходимо учитывать новые требования:
- официальное подтверждение реального вклада капитала,
- раскрытие и проверка источников средств,
- оценка финансовых возможностей акционеров,
- строгая идентификация через системы e-KYC,
- автоматическое выявление рисков с использованием аналитики данных.
Теперь оценивается не только полнота документов, но и их достоверность. Если акционер заявлен как крупный инвестор, но не обладает соответствующими ресурсами, это становится основанием для расследования.
От бизнес-риска к уголовной ответственности
Согласно Закону о ведении иностранного бизнеса (Foreign Business Act B.E. 2542), использование номинальных структур рассматривается как прямое обходное нарушение законодательства. Возможные последствия включают:
- лишение свободы до 3 лет,
- штрафы до 1 миллиона батов,
- ежедневные штрафы при продолжающихся нарушениях,
- ответственность за ложные заявления,
- аннулирование регистрации компании.
Кроме того, компании и физические лица могут попасть под дальнейший надзор и расследования.
Зоны повышенного риска
Контроль осуществляется целенаправленно в регионах с высокой концентрацией иностранных инвестиций: Бангкок, Пхукет, Чиангмай, Чонбури (Паттайя), Сураттхани (Самуи) и Краби. Эти территории рассматриваются как зоны структурного риска.
Реальные последствия: шире, чем штрафы
Наиболее серьёзные последствия выходят за рамки финансовых санкций. В случае выявления нарушений возможны:
- приостановка или ликвидация компаний,
- остановка операционной деятельности,
- потеря финансовой репутации,
- ретроспективные налоговые проверки,
- уголовные записи для вовлечённых лиц.
Ущерб затрагивает не только отдельных лиц, но и всю бизнес-структуру.
Конец эпохи «формы без содержания»
Главное изменение — концептуальное. Власти больше не ориентируются на юридическую форму, а оценивают реальное экономическое содержание. Благодаря использованию данных, искусственного интеллекта и межведомственного взаимодействия скрыть фактическую ситуацию за документами становится практически невозможно.
Без «серых зон»
Сегодня схемы с номинальными владельцами больше не находятся в правовой «серой зоне». Это чётко определённый риск с двумя возможными исходами: уголовная ответственность или крах бизнеса.
Главный вопрос
В условиях, когда контроль стал постоянным, а не выборочным, ключевой вопрос меняется. Речь уже не о том, «работала ли схема раньше», а о том, «выдержит ли она полноценную проверку». Даже если расследование ещё не началось, оставаться незамеченным больше невозможно.