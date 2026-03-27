Таиланд усиливает борьбу с «номинальными владельцами»: растёт риск тюремных сроков и ликвидации компаний

ПАТТАЙЯ, Таиланд — 1 апреля 2026 года становится не просто очередной административной датой, а поворотным моментом в регуляторной системе страны. Практика, которая ранее считалась «широко распространённой» или «удобным решением» для иностранных инвесторов, теперь определяется как приоритетная цель для правоприменительных органов. Речь больше не идёт о предупреждениях или формальной проверке — Таиланд переходит к системному контролю и жёсткому исполнению закона.

От лазейки к системной цели

На протяжении многих лет схемы с номинальными владельцами — когда граждане Таиланда формально владеют долями от имени иностранных инвесторов — широко использовались в различных секторах. Особенно это касается туризма и сферы услуг, недвижимости, ресторанного бизнеса и гостиничной индустрии, а также предприятий в ключевых туристических регионах.

Хотя такие структуры часто выглядели юридически корректными, им нередко не хватало реального экономического содержания. Тайские акционеры зачастую не вкладывали собственный капитал, не участвовали в управлении и не несли предпринимательских рисков. Если раньше подобные схемы могли проходить проверки, то в 2026 году они автоматически вызывают подозрения у регуляторов.

Интегрированный контроль: от регистрации к расследованию

Ключевую роль в этом переходе играет Департамент развития бизнеса, который из регистрационного органа превратился в фильтр оценки рисков. Его усилия поддерживает Департамент специальных расследований и другие экономические ведомства, формируя скоординированную систему контроля.

Главное нововведение — интеграция данных между ведомствами:

корпоративные реестры,

налоговая информация,

финансовые транзакции,

изменения в структуре акционеров и их взаимосвязи.

Совместный анализ этих данных позволяет быстро выявлять несоответствие между формальной и фактической стороной бизнеса.

Новая система: выявление нарушений с первого дня

С 1 апреля 2026 года регистрация компании перестаёт быть формальной процедурой и становится проверкой экономической реальности. Заявителям необходимо учитывать новые требования:

официальное подтверждение реального вклада капитала,

раскрытие и проверка источников средств,

оценка финансовых возможностей акционеров,

строгая идентификация через системы e-KYC,

автоматическое выявление рисков с использованием аналитики данных.

Теперь оценивается не только полнота документов, но и их достоверность. Если акционер заявлен как крупный инвестор, но не обладает соответствующими ресурсами, это становится основанием для расследования.

От бизнес-риска к уголовной ответственности

Согласно Закону о ведении иностранного бизнеса (Foreign Business Act B.E. 2542), использование номинальных структур рассматривается как прямое обходное нарушение законодательства. Возможные последствия включают:

лишение свободы до 3 лет,

штрафы до 1 миллиона батов,

ежедневные штрафы при продолжающихся нарушениях,

ответственность за ложные заявления,

аннулирование регистрации компании.

Кроме того, компании и физические лица могут попасть под дальнейший надзор и расследования.

Зоны повышенного риска

Контроль осуществляется целенаправленно в регионах с высокой концентрацией иностранных инвестиций: Бангкок, Пхукет, Чиангмай, Чонбури (Паттайя), Сураттхани (Самуи) и Краби. Эти территории рассматриваются как зоны структурного риска.

Реальные последствия: шире, чем штрафы

Наиболее серьёзные последствия выходят за рамки финансовых санкций. В случае выявления нарушений возможны:

приостановка или ликвидация компаний,

остановка операционной деятельности,

потеря финансовой репутации,

ретроспективные налоговые проверки,

уголовные записи для вовлечённых лиц.

Ущерб затрагивает не только отдельных лиц, но и всю бизнес-структуру.

Конец эпохи «формы без содержания»

Главное изменение — концептуальное. Власти больше не ориентируются на юридическую форму, а оценивают реальное экономическое содержание. Благодаря использованию данных, искусственного интеллекта и межведомственного взаимодействия скрыть фактическую ситуацию за документами становится практически невозможно.

Без «серых зон»

Сегодня схемы с номинальными владельцами больше не находятся в правовой «серой зоне». Это чётко определённый риск с двумя возможными исходами: уголовная ответственность или крах бизнеса.

Главный вопрос

В условиях, когда контроль стал постоянным, а не выборочным, ключевой вопрос меняется. Речь уже не о том, «работала ли схема раньше», а о том, «выдержит ли она полноценную проверку». Даже если расследование ещё не началось, оставаться незамеченным больше невозможно.






































