Pattayas Lärmkrise – Ein Rentner erhebt seine Stimme, und wir sollten alle zuhören

PATTAYA, Thailand – Wenn wir über Pattaya sprechen, geht es meist um wirtschaftliche Entwicklung, den Immobilienboom und die Bedeutung der Tourismusbranche. Doch manchmal braucht es eine persönliche Geschichte – voller Frustration, aber auch Hoffnung –, um uns an jene alltäglichen Probleme zu erinnern, die das Leben in dieser Stadt prägen.

Vor Kurzem erhielt ich eine Nachricht von einem ausländischen Langzeitbewohner – einem Rentner, der darum bat, seinen Namen nicht zu veröffentlichen. Aus Angst vor Konsequenzen. Seine Schilderung verdient es, gehört zu werden, denn sie spiegelt wider, was viele Expats und Einheimische empfinden, sich aber oft nicht zu sagen trauen.







Sein Hauptanliegen: der unerträgliche Lärm durch illegal umgerüstete Motorräder, insbesondere solche mit nachgerüsteten Auspuffanlagen, die scheinbar ungestört von Verleihshops an Touristen ausgegeben werden. „Jedes Mal, wenn ich mit meinem Roller fahre, donnert ein Motorrad vorbei, dass es mir durch Mark und Bein geht“, schreibt er. „Und das passiert alle paar Minuten – zwei, drei auf einmal.“

Er hat Videos und Fotos aufgenommen, sie der Polizei übergeben. Ohne Ergebnis. Er meldete konkret zwei Verleihstellen – eine in der Soi 13/3 an der Beach Road, eine weitere beim Royal Garden Plaza. Wieder blieb jede Reaktion aus. Besonders beunruhigend: ein Gespräch mit einem westlichen Touristen, der offen zugab, ohne Helm zu fahren. Auf den Hinweis, dass ihn das 2.000 Baht Strafe kosten könne, antwortete er lachend: „Ich habe einmal gezahlt, danach werde ich nie wieder zur Kasse gebeten.“



Ob das stimmt? Unklar. Doch allein, dass so etwas offen ausgesprochen wird, zeigt: Die Lärmkrise ist nur das Symptom eines tieferliegenden Problems – dem Vertrauensverlust in die Durchsetzung von Gesetzen.

Der Schaden ist spürbar. Hotels verlieren Gäste nach einer schlaflosen Nacht. Immobilienkäufer springen ab, nachdem sie laute Straßen besichtigt haben. Familien ziehen von Jomtien nach Bang Saray, wo es noch ruhiger ist. Ein Expat sagt, er gehe nur noch in Restaurants, die nicht an Hauptstraßen liegen: „Der Lärm verdirbt einem das ganze Essen.“

Gleichzeitig fehlt es an sichtbarer Polizeipräsenz. Wo früher an großen Kreuzungen wie South Pattaya oder der Third Road Polizisten standen, sieht man heute oft niemanden. Auf der Thepprasit Road ist morgens gelegentlich ein einzelner Beamter zu sehen – meist in seinem klimatisierten Häuschen, vertieft ins Handy.



Dieser Bericht ist kein persönlicher Angriff. Er ist ein Appell. Pattaya hat das Potenzial, die lebenswerteste Stadt Thailands für Rentner, digitale Nomaden und Familien zu werden. Doch ohne Durchsetzung von Gesetzen, ohne Verantwortlichkeit und ohne das Grundrecht, eine Straße entlangzufahren, ohne alle 60 Sekunden aufgeschreckt zu werden, verblasst diese Vision.

„90 % der Thailänder mögen das auch nicht“, sagt der Rentner. „Aber sie protestieren nicht. Sie haben Angst.“ Einer, der sprach, verlor sein Visum – nachdem jemand von der kritisierten Firma bei der Einwanderungsbehörde anrief.





Das eigentliche Problem ist längst nicht mehr nur der Lärm. Es ist das Schweigen. An das Bezirksamt Banglamung. An das Rathaus. An die Polizei. Und an alle, die diesen Bericht lesen und zustimmend nicken: Erhebt eure Stimme. Wenn nicht mit eurem Namen, dann mit eurer Meinung.

Denn wenn Pattaya sich wirklich als internationale Stadt sehen will, muss es das beweisen – nicht nur in Broschüren und Hochglanzanzeigen, sondern im Alltag der Menschen, die hier leben.

Victor Wong (Peerasan Wongsri)

Victor Law Pattaya/Finance & Tax Expert

Email: <[email protected]> Tel. 062-8795414