TAT и Ред Булл устанавливают новый рекорд с вингсьют-полётом над Бангкоком

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Туристическое управление Таиланда (TAT) совместно с Ред Булл отметили важное событие для туризма и экстремального спорта Таиланда, поддержав исторический полёт в вингсьюте над Бангкоком 2 апреля.

Голливудский каскадёр и спортсмен команды Ред Булл Эйр Форс Майлз Дайшер совершил прыжок с самолёта и пролетел мимо Лебуа эт Стейт Тауэр на скорости до 260 км/ч, после чего приземлился на судно на реке Чао Прайя. Этот полёт подчеркнул позицию Таиланда как направления для путешествий, ориентированных на уникальные впечатления и высокий уровень адреналина.

Глава TAT Тапани Киэтпайбул заявила, что данное сотрудничество отражает стратегию развития спортивного туризма и путешествий, основанных на опыте. По её словам, создание уникальных и ценных впечатлений направлено на привлечение качественных туристов, заинтересованных в запоминающихся поездках.

Заместитель губернатора по маркетинговым коммуникациям Нитхи Сипрэ отметил, что этот полёт демонстрирует новые возможности восприятия Таиланда, объединяя экстремальные виды спорта с городской средой Бангкока и сохраняя культурную идентичность страны.

Операция потребовала высокой технической точности и координации, а также поддержки различных секторов, что подтверждает способность Таиланда проводить сложные международные мероприятия.

Маршрут полёта проходил через архитектурные достопримечательности центра Бангкока, включая пролёт у Лебуа эт Стейт Тауэр — известного как место съёмок фильма Завтрак у Тиффани 2 и расположения Скай Бар и ресторана Сирокко. Президент и генеральный директор Лебуа Бангкок Наравади Буалерт подчеркнула, что подобные проекты демонстрируют потенциал города как площадки для событий мирового уровня.







По словам Майлз Дайшер, полёты в городской среде требуют высокой точности из-за сложных воздушных потоков между зданиями. Имея более 12 000 прыжков, он подтвердил растущий интерес к Таиланду как к площадке для воздушных видов спорта и масштабных съёмок. В будущем планируется рассмотреть такие локации, как Рейли Бич и Тон Сай Бич в провинции Краби.

Заинтересованные могут посмотреть исторический полёт на официальных страницах Ред Булл в социальных сетях и на сайте компании.



































