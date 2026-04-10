Qatar Airways расширяет расписание рейсов и увеличивает операции в Дохе

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Авиакомпания Qatar Airways объявила о дальнейшем восстановлении своего расписания рейсов, увеличивая количество рейсов в Доху и из Дохи в рамках расширения глобальной маршрутной сети.

К середине мая 2026 года количество направлений, обслуживаемых рейсами в/из Дохи, превысит 120, что станет важным этапом восстановления международной связности после недавних операционных ограничений.

Все рейсы продолжат выполняться по утверждённым маршрутам в тесной координации с Управлением гражданской авиации Катара для соблюдения требований безопасности и регулирования.

При этом авиакомпания предупреждает, что расписание может изменяться или отменяться в зависимости от операционных, регуляторных или иных факторов безопасности.

Пассажиры с подтверждёнными бронированиями будут напрямую уведомлены о новых деталях рейсов. Путешественникам рекомендуется проверять обновления на сайте или в мобильном приложении авиакомпании и следить за актуальностью своих контактных данных.







Qatar Airways также призывает пассажиров приезжать в аэропорт только при наличии подтверждённого билета, чтобы обеспечить более эффективную организацию перевозок.

Несмотря на ограничения, авиакомпания заявляет, что работает на полной мощности, подчёркивая, что безопасность пассажиров и экипажа остаётся главным приоритетом.

