Шлемы спасают жизни – в Паттайе усиливают меры дорожной безопасности в период Сонгкрана

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Губернатор провинции Чонбури Нарис Нирамаивонг 14 апреля провёл инспекцию одного из ключевых пунктов безопасности в Pattaya, подчеркнув необходимость строгого соблюдения мер дорожной безопасности в праздничный период Сонгкрана.

Контрольный пункт расположен перед торговым центром Big C South Pattaya на улице Сукхумвит в районе Бангламунг, где официальные лица представили отчёт о текущих мерах безопасности.







На месте дежурят представители местных властей, полиции, медицинских служб и спасательных команд, обеспечивая регулирование движения, помощь путешественникам и снижение числа аварий в период интенсивного праздничного трафика.

По словам властей, пункт работает с 10 по 16 апреля и является частью расширенной программы безопасности на ключевых туристических и транспортных маршрутах. Особое внимание уделяется координации между наземным и водным транспортом, включая маршруты к близлежащим островам.

Губернатор отметил, что последние данные по авариям остаются тревожными: за последние дни зафиксировано несколько ДТП с погибшими и пострадавшими. Он подчеркнул важность строгого контроля и сотрудничества со стороны населения.

Власти вновь призвали водителей не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения и избегать вождения в утомлённом состоянии. Также рекомендуется заранее планировать поездки, проверять транспортные средства и строго соблюдать правила дорожного движения, чтобы снизить риски в праздничный период.































