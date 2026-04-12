ПАТТАЙЯ, Таиланд – Спустя четыре года на посту мэр Паттайя, известный как «Бир», начинает видеть ощутимые результаты последовательного и методичного подхода к развитию города. Проекты в области инфраструктуры, коммунальных услуг и туризма постепенно приобретают завершённый вид.

С момента вступления в должность мэр сосредоточился на решении давних проблем города, делая акцент на практических мерах, направленных на улучшение качества жизни жителей и укрепление имиджа Паттайи как ведущего туристического направления.



Вместо громких и показательных инициатив администрация выбрала более сдержанный, ориентированный на результат подход, следуя принципу: «пусть работа говорит сама за себя». Сегодня это отражается в растущем числе завершённых проектов, которые приносят пользу как местным жителям, так и туристам.

Чиновники отмечают, что роль Паттайи выходит за рамки её постоянного населения. Город является важным экономическим и туристическим центром, привлекающим работников и гостей со всего Таиланда. Поэтому развитие направлено не только на местные сообщества, но и на более широкую аудиторию, зависящую от городской экономики.







Руководство города подчёркивает, что ключевой целью остаётся инклюзивный рост — создание возможностей без исключения отдельных групп населения по мере дальнейшего расширения и развития Паттайи.

В будущем развитие будет продолжено с акцентом на повышение качества жизни и укрепление позиций города как международного туристического центра в рамках концепции «Лучшея Паттайя».































