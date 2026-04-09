Цены на свинину продолжают расти – жители Паттайи сокращают расходы

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Цены на свинину в Таиланде продолжают расти, усиливая давление на потребителей, особенно в туристических городах, таких как Pattaya. Закупочные цены увеличились ещё на 2 бата за килограмм, доведя ориентир в Bangkok и окрестностях с 68 до 70 батов за килограмм.

На Amorn Market последствия уже ощутимы. Многие покупатели уменьшают объёмы покупок, берут меньше продукции или вовсе отказываются от некоторых товаров на фоне роста цен на мясо и свежие продукты.

Продавцы отмечают, что рост начался ещё до недавнего повышения цен на топливо. Одной из причин стала сильная летняя жара, которая традиционно способствует удорожанию свинины. Теперь к этому добавляются растущие расходы на энергию и транспортировку, что усиливает давление по всей цепочке поставок — и эти затраты всё чаще перекладываются на потребителей.

Некоторые продавцы сообщают о росте цен на 5–10 батов за килограмм каждую неделю, при этом признаков скорого снижения пока не наблюдается.





В Паттайе, где как местные жители, так и работники туристической сферы зависят от ежедневных покупок на рынках, последствия становятся всё более заметными. Домохозяйства сокращают расходы и сосредотачиваются на самом необходимом, что отражает общий рост стоимости жизни и постепенное изменение потребительского поведения.





































