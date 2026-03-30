Улицы Паттайи превращаются в поле боя ночные драки шокируют туристов

ПАТТАЙЯ, Таиланд – В Паттайе усиливаются опасения по поводу безопасности и общественного порядка после очередной ночной драки, вспыхнувшей в районе Walking Street. Инцидент стал частью растущего числа подобных случаев за последние недели.

По сообщениям, последнее столкновение произошло между группой местных зазывал, пытавшихся привлечь клиентов, и иностранным туристом. Конфликт быстро перерос в физическую драку прямо на улице. Очевидцы описывают хаотичную сцену: участники наносили удары, в то время как вокруг собиралась толпа и снимала происходящее на мобильные телефоны.

Хотя полиция в конечном итоге вмешалась, ситуация вновь подчеркнула тревожную тенденцию. В различных инцидентах фигурируют местные жители, туристы и работники ночной индустрии — от конфликтов между конкурирующими группами до столкновений между посетителями и представителями сферы услуг, а также драк между самими туристами.

Предприниматели и жители всё больше обеспокоены частотой подобных происшествий, особенно в оживлённых районах, являющихся ключевыми туристическими центрами. Многие предупреждают, что регулярные сцены насилия могут нанести серьёзный ущерб международной репутации Паттайи в то время, когда город стремится привлечь больше посетителей и укрепить доверие.

Туризм в Паттайе во многом зависит от её активной ночной жизни, однако критики отмечают, что без более строгого контроля и эффективного управления потоками людей граница между развлечением и беспорядком становится всё менее чёткой.





Всё чаще звучат призывы к властям принять более решительные меры, включая усиление патрулирования, ужесточение контроля за уличными операторами и внедрение превентивных мер для предотвращения конфликтов до их эскалации.

Официальные детали последнего инцидента пока не раскрыты полностью, ожидается дополнительная информация по мере продолжения расследования. Однако общая картина очевидна: если ситуация не будет взята под контроль, рост числа уличных драк может подорвать имидж Паттайи как безопасного и гостеприимного туристического направления.



































