Туристы устроили химический хаос на Уокинг-стрит в Паттайе — общественное возмущение после инцидента

ПАТТАЙЯ, Таиланд – В социальных сетях вспыхнула волна возмущения после того, как группа иностранных туристов устроила хаос на улице Уокинг-стрит в Паттайе в ранние часы 12 апреля, распыляя содержимое огнетушителей в воздух.

Опубликованные в интернете видеозаписи показывают, как двое иностранных мужчин используют порошковые огнетушители, направляя струи друг на друга и в окружающее пространство, покрывая улицу густым слоем химического порошка. Инцидент произошёл около 4:00 утра, уже после закрытия развлекательных заведений, однако на улице всё ещё находились люди.

Очевидцы сообщили, что группа вела себя так, будто использует огнетушители как водяные пистолеты, имитируя празднование Сонгкрана. Несмотря на попытки прохожих остановить происходящее, нарушители игнорировали предупреждения и даже отталкивали тех, кто пытался забрать оборудование, после чего скрылись.

Водитель мототакси, известный только как «Аон», 43 года, сообщил, что ситуация быстро вышла из-под контроля, и люди в панике разбегались, спасаясь от химического порошка. О пострадавших не сообщается, однако на автомобилях, зданиях и витринах остались следы вещества.







Власти пока не подтвердили, установлены ли личности подозреваемых, однако инцидент вызвал широкую критику в интернете. Многие выразили обеспокоенность безопасностью и возможным ущербом туристическому имиджу Паттайи в разгар праздничного сезона.

Неправильное использование огнетушителей, особенно порошковых, может представлять опасность для здоровья при вдыхании и предназначено исключительно для экстренных случаев. Инцидент вновь вызвал призывы к ужесточению контроля и соблюдению общественного порядка во время крупных фестивалей в Паттайе.































