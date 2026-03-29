Туристов в Таиланде шокировала кобра в отеле, предупреждают о жилье у природы

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Шокирующая ночная встреча с коброй в номере отеля оставила туристов в ужасе и вновь подняла вопросы безопасности для проживания вблизи природных зон по всему Таиланду, включая популярные направления, такие как Паттайя.

Инцидент, который быстро стал вирусным в социальных сетях, был опубликован пользователем Facebook Каннуттакорном Уттаранакроном, описавшим страшный опыт пребывания в отеле в Краби.

Согласно посту, всё произошло около 5 утра, когда партнёр гостя внезапно выбежал из номера в панике, крича, что на кровати находится змея. В момент замешательства автор поста сначала подумал, что это что-то сверхъестественное — до того момента, пока ужасающая реальность не стала ясна.

Сообщается, что большая чёрная кобра проползла по кровати и через шею гостя, пока тот спал.

«Змея… она проползла через мою шею», — сказал партнёр, оставив обоих в шоке. Несмотря на крайне близкую встречу, никто не был укушен, но психологический эффект оказался значительным.







Фотографии, опубликованные в интернете, показывают змею внутри номера, что вызывает серьёзные вопросы о том, как такое опасное животное могло проникнуть в, казалось бы, безопасный отель.

Инцидент вызвал широкое беспокойство среди путешественников, особенно тех, кто выбирает жильё рядом с лесами, холмами или незастроенными территориями — типично для живописных мест, таких как Краби и отдельные районы Паттайи, особенно в тихих зелёных зонах.

Хотя такие встречи остаются редкими, эксперты отмечают, что тропический климат Таиланда делает возможным случайное проникновение дикой природы, включая змей, в здания, особенно в жаркую погоду или при нарушении естественной среды обитания.



Случай служит наглядным напоминанием для операторов отелей и гостей о необходимости сохранять бдительность. Путешественникам рекомендуется проверять плотность дверей и окон, не оставлять зазоры или еду, привлекающую животных, и немедленно сообщать персоналу о любых подозрительных признаках.

Для объектов, расположенных рядом с джунглями или природной территорией, могут потребоваться более строгие меры по контролю за вредителями и дикой природой для обеспечения безопасности гостей.

Пока Таиланд продолжает продвигать свою природную красоту, этот инцидент подчёркивает тонкую грань между спокойным отдыхом на природе и скрытыми рисками, которые с этим связаны.



































