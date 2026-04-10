Трое мужчин обманули индийских туристов в Паттайе при обмене валюты и скрылись с $900

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Полиция Паттайи разыскивает троих подозреваемых, которые, по данным следствия, обманули двух индийских туристов и похитили у них 900 долларов США в ходе уличной схемы обмена валюты вечером 8 апреля.

Пострадавшие сообщили о происшествии в полицию Паттайи. По словам переводчика, туристы находились в городе около шести дней, когда к ним подошли трое мужчин, предположительно также индийской национальности.

Подозреваемые вступили в разговор и предложили самостоятельно обменять деньги, заявив, что им нужны наличные для возвращения в Индию.

Туристы передали 900 долларов для проверки. В момент операции злоумышленники воспользовались замешательством и скрылись с деньгами.

Позже пострадавшие просмотрели записи камер видеонаблюдения, которые подтвердили участие трёх человек, после чего подали заявление в полицию.

Следователи начали расследование и изучают записи CCTV в районе происшествия для установления личности и местонахождения подозреваемых. Полиция также предупредила туристов о необходимости пользоваться только официальными пунктами обмена валюты.
































