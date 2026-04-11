Тайланд продвигает программу «Трейд-Ин Кар» — денежная поддержка для предотвращения экономического замедления

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Министерство финансов Тайланда готовит пакет срочных мер, который будет представлен кабинету 11 апреля. Цель — облегчить растущую нагрузку из-за высоких цен на топливо для домохозяйств и бизнеса на фоне опасений более глубокого экономического замедления.

Заместитель премьер-министра и министр финансов Экнити Нититанапрапас сообщил, что предложения направлены на поддержку уязвимых групп населения, стимулирование внутреннего потребления и предотвращение дальнейшего экономического спада.

Ключевой элемент — программа «старый автомобиль на новый» («Трейд-Ин Кар»), поддержанная низкопроцентными кредитами в размере 30 миллиардов бат. Программа распространяется на автомобили, произведённые в стране, включая электрические автомобили («ИВИ») и гибриды, и направлена на сокращение выбросов углерода и переход к чистой энергетике.

Дополнительные краткосрочные меры включают:

доплата 100 бат к государственной социальной карте на один месяц

• поддержка расходов на топливо для рыболовной отрасли

• льготные кредиты через Банк сельского хозяйства и сельскохозяйственных кооперативов («Би-Ай-Си») для покупки удобрений фермерами

• стимулы для развития солнечной энергетики

Власти координируют действия между министерствами. Министерство торговли контролирует цены на потребительские товары в рамках программы «Тай Хелп Тай», а Бюджетное управление рассматривает корректировку индексов строительных затрат для поддержки подрядчиков.

Правительство уже субсидирует стоимость топлива почти на 20 бат за литр в день, чтобы предотвратить резкий рост цен по сравнению с соседними странами.



Эксперты предупреждают, что энергетический кризис уже вызывает цепную реакцию — рост производственных затрат, инфляцию и снижение спроса. Без вмешательства возможна стагфляция, при которой экономика замедляется при сохранении высоких цен.

Министерство финансов также готовит законопроект о перераспределении бюджета объёмом около 100 миллиардов бат и рассматривает механизмы гарантий по кредитам, если банки станут более осторожными.





Рост экономики Тайланда в 2026 году прогнозируется на уровне около 2%, при этом рост мировых цен на нефть остаётся ключевым риском. По оценкам, каждые 10 долларов роста цены на нефть могут снизить ВВП примерно на 0,2 процентных пункта.

После Сонгкрана Экнити планирует встречи со Всемирным банком в США для представления экономических прогнозов Тайланда и укрепления доверия международных инвесторов.































