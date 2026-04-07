Таиланд Трэвел Март Плас 2026 привлечёт 800 международных покупателей и участников в Паттайю

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Более 400 тайских компаний и 400 международных покупателей из более чем 50 стран примут участие в Таиланд Трэвел Март Плас 2026 (ТТМ+) в провинции Чонбури. Управление по туризму Таиланда ожидает около 11 000 деловых встреч. Высокий уровень участия отражает доверие мирового сообщества к Таиланду как к безопасному и качественному туристическому направлению, а также подтверждает статус мероприятия как ведущей Би-ту-Би платформы страны для развития партнёрств и инвестиций в туризм.







23-я по счёту выставка ТТМ+ пройдёт с 10 по 12 июня 2026 года в Найс Паттайя Конвеншн энд Экзибишн Центер в Паттайе, укрепляя позиции Таиланда как одного из ведущих направлений для международных деловых мероприятий. Форум остаётся ключевой площадкой для соединения глобальных покупателей с разнообразием туристических предложений Таиланда и, как ожидается, принесёт значительные экономические выгоды бизнесу, местным сообществам и цепочкам поставок по всей стране.



По словам губернатора Управления по туризму Таиланда Тапани Киатпайбул, тема этого года — «Хилинг из зе Нью Лакшери» («Исцеление — новая роскошь»). Основной акцент сделан на велнес-туризм во всех пяти регионах страны с упором на качественный туризм, благополучие и устойчивое развитие. Программа включает презентации туристических продуктов, специальные сессии нетворкинга, деловые встречи, обновления по развитию туризма Таиланда, а также дискуссии ТТМ Ток о медицинском и оздоровительном туризме, инновациях и глобальных тенденциях путешествий.





Провинция Чонбури, расположенная примерно в 80 километрах от Бангкока, представит широкий спектр туристических возможностей — от известных направлений до новых перспективных локаций. В программе — культурные выступления, местные ремёсла, природные активности, а также до- и пост-тур программы, включая гольф, яхтинг и общественный туризм, с целью более равномерного распределения туристических потоков по стране.



































