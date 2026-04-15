Таиланд расширяет Сонгкран 2026 на мировой уровень — 42 посольства присоединяются к празднованию

БАНГКОК, Таиланд – Министр культуры Сабида Тайсед объявила о масштабном международном сотрудничестве в рамках Сонгкрана 2026 года: 42 посольства по всему миру присоединяются к празднованию тайского Нового года.

Тема этого года — «Once in a Lifetime: Experience Songkran in Thailand» — подчеркивает признание фестиваля как нематериального культурного наследия человечества организацией ЮНЕСКО. Министерство культуры стремится сделать Сонгкран событием мирового уровня, одновременно способствуя экономическому росту и укреплению национальной гордости.







Ключевым элементом международного сотрудничества стало создание памятных видеороликов 42 дипломатическими миссиями, включая представителей Соединённые Штаты Америки, Китай, Япония, Франция и Германия. В этих видео дипломаты и сотрудники носят традиционные тайские костюмы, шелковые ткани и яркие рубашки Сонгкрана, поздравляя народ Таиланда.

Министр выразила благодарность дипломатическому сообществу, отметив, что их участие отражает прочные и дружественные отношения между Таиландом и другими странами. Эти творческие проекты, объединяющие национальные особенности разных стран с тайскими традициями, доступны на официальном YouTube-канале Министерства культуры.

В Таиланде основные мероприятия пройдут в пяти «ключевых городах»: Чиангмай, Кхонкэн, Чонбури, Самутпракан и Накхонситхаммарат. Также выделены 13 направлений, обязательных для посещения, включая Пхукет и Чианграй.

Министр призвала жителей присоединиться к кампании «Proud to Wear Thai Attire», надевая традиционную или современную тайскую одежду на протяжении всего апреля. Эта инициатива направлена на демонстрацию культурного богатства Таиланда, продвижение национальной культуры и сохранение культурного наследия страны. (NNT)































