Таиланд рассматривает возможность поставок топлива из Омана на фоне переговоров по энергетической безопасности

БАНГКОК, Таиланд – Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткео заявил, что страна изучает возможность обеспечения поставок топлива из Оман в случае острой необходимости. Это стало результатом переговоров с министром энергетики и минеральных ресурсов Омана.

Обсуждения включали потенциальные поставки сырой нефти и природного газа. Оман сообщил, что может обеспечить поставки при условии, что производство будет превышать внутренний спрос. Конкретные договорённости зависят от дальнейших переговоров по объёмам и ценам.







Сихасак Пхуангкеткео также отметил, что обсуждалась возможность импорта удобрений из Омана и расширение экономического сотрудничества между двумя странами.

Заместитель премьер-министра добавил, что отдельная встреча с министром иностранных дел Омана будет посвящена дипломатической координации. Таиланд стремится к тому, чтобы Оман содействовал коммуникации с Иран через существующие каналы.































