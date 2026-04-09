Таиланд делает ставку на туризм с высокой ценностью, прогноз на 2026 год скорректирован

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Туризм Отхорити оф Таиланд (TAT) подтверждает, что туристическая стратегия страны строится на видении «Зе Нью Таиланд», где принцип «Вэлю оувэр Волюм» (ценность важнее объёма) обеспечивает долгосрочную устойчивость и значимый рост. TAT реализует целевые меры для поддержания конкурентоспособности на фоне глобальной экономической неопределённости, одновременно корректируя прогноз международного туризма на 2026 год.

Губернатор TAT, госпожа Тапани Киатфайбул, отметила: «Мы усиливаем предложения с высоким качеством, расширяем сегменты качественного рынка и укрепляем доверие через концепцию ‘Трастед Таиланд’, обеспечивающую безопасность, качество и надежность. В то же время наш глобальный коммуникационный концепт ‘Хилинг ис зе Нью Лакшури’ отражает изменяющиеся приоритеты путешественников и позиционирует Таиланд как направление, предоставляющее и ценность, и заботу о благополучии. Эти усилия обеспечивают устойчивость, конкурентоспособность Таиланда и готовность встречать туристов с доверием».

Стратегическое направление опирается на стабильные показатели Таиланда в 2025 году, когда туризм продолжал играть ключевую роль в экономическом восстановлении, несмотря на глобальные вызовы, включая экономическую неопределённость, геополитическое давление и усиливающуюся региональную конкуренцию. Хотя международные прибытия постепенно восстанавливались, изменения в поведении туристов и более осторожные расходы подчеркнули важность качественного роста и увеличения ценности каждой поездки.



В первом квартале 2026 года (1 января – 31 марта) Таиланд принял 9,31 миллиона международных туристов. Крупнейшим рынком остался Китай с 1,49 миллиона посетителей, за ним следуют Малайзия (960 000), Россия (726 000), Индия (626 000) и Южная Корея (412 000). Дальние рынки, включая Великобританию, Германию, США и Японию, продолжали приносить высокий доход, поддерживая более сбалансированное и диверсифицированное распределение рынка.

На 2026 год TAT прогнозирует около 30–34 миллионов международных прибытия, с учётом текущих глобальных условий: колебаний спроса на путешествия, ограничений воздушного сообщения, нестабильности цен на энергоносители и ожидаемого улучшения ситуации на Ближнем Востоке в течение одного-трёх месяцев. Ожидается, что внутренние поездки составят около 206 миллионов, а общий доход от туризма – примерно 2,58 триллиона бат.






































