Таиланд адаптируется к затяжному топливному кризису: премьер извинился и призвал сократить расход

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул публично извинился за недавнюю волатильность цен на топливо, признав, что правительство недооценило длительность глобального энергетического кризиса, и заверил, что ситуация постепенно стабилизируется.

На национальном брифинге, посвящённом одному месяцу глобальной напряжённости, связанной с конфликтом на Ближнем Востоке, он отметил, что в первые 15 дней правительство пыталось ограничить цены на топливо, полагая, что кризис будет кратковременным.

Однако по мере затягивания кризиса власти были вынуждены изменить подход, сосредоточившись на долгосрочных экономических последствиях, а не на краткосрочном контроле цен. «Ситуация изменилась и может не завершиться быстро. Правительство должно адаптироваться», – заявил премьер.

Несмотря на прежние перебои и сообщения о дефиците топлива на некоторых заправках, премьер подчеркнул, что поставки значительно улучшились благодаря увеличению поставок и использованию государственных резервов, что помогло снизить обеспокоенность населения.

Он также подтвердил, что Таиланд обеспечил безопасный проход своих нефтяных грузов через Ормузский пролив после дипломатических переговоров, что снизило опасения перебоев в цепочках поставок.







Хотя топливо остаётся доступным по всей стране и дешевле, чем во многих других государствах, Анутин Чарнвиракул призвал население участвовать в снижении нагрузки на систему.

Он предложил, чтобы каждая семья сократила расход топлива всего на один литр в день, что в сумме могло бы уменьшить национальное потребление на 10 миллионов литров ежедневно. Это, по его словам, позволило бы государству экономить до 600 миллионов бат в день на субсидиях.



Сэкономленные средства планируется направить на экономические стимулы, включая ожидаемую программу «Халф-Халф Плюс», направленную на поддержку внутреннего потребления.

Премьер также заверил граждан, планирующих поездки на предстоящий праздник Сонгкран, что топливо будет в достаточном объёме во всех провинциях, особенно вдоль основных автомагистралей. Он подчеркнул, что правительство продолжает уделять внимание защите уязвимых групп, включая малоимущие семьи, фермеров и транспортные компании, одновременно стабилизируя энергобезопасность в условиях глобального кризиса.



































