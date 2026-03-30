Таиланда перехватили судно с подозрением на контрабанду топлива в верхней части Сиамского залива

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Командование Первого военно-морского района Королевских ВМС Таиланда усилило меры по борьбе с незаконной перевозкой топлива, перехватив подозрительное буксирное судно в верхней части Сиамского залива в ходе недавнего патрулирования.

26 марта силы командования задействовали патрульный корабль HTMS Tak Bai для наблюдения за акваторией. Во время операции офицеры обнаружили буксир, который вел себя подозрительно, направлялся на юг и пытался уклониться от проверки. Судну было приказано остановиться, после чего проведён первичный осмотр.

На борту находились четыре члена экипажа, а документация на судно оказалась неполной. Судно было сопроводили в порт Чук Самет на военно-морской базе Саттахип для более детальной проверки.

27 марта совместная оперативная группа под руководством Командования Первого военно-морского района при участии Центра обеспечения морского правопорядка Таиланда (регион 1) и других профильных ведомств — включая Департамент морского транспорта, Департамент акцизов и Департамент снабжения ВМС — провела тщательное расследование.



Судно, идентифицированное как толкающий буксир с валовой вместимостью 86,37 тонны, оказалось с рядом нарушений. По данным властей, лицензии не соответствовали названию и регистрационному номеру, указанным на корпусе. Кроме того, документация на судно и экипаж велась с нарушениями установленных требований. На борту также было обнаружено топливо, впоследствии подтверждённое как дизель B0, предположительно с нарушением акцизного законодательства.





Образцы топлива направлены на дополнительный анализ, а в отношении причастных лиц готовятся юридические меры.

Власти подтвердили намерение усилить борьбу с незаконной перевозкой топлива, особенно на фоне колебаний цен на нефть, чтобы защитить национальные интересы и сохранить доверие общественности.



































