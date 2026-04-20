Сонгкран закончился трагедией: полицейский застрелил владельца каннабис-магазина на Уокинг-стрит в Паттайе

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Празднование Сонгкрана в Паттайе в ранние часы 19 апреля закончилось трагедией: предположительно нетрезвый полицейский застрелил владельца магазина каннабиса в районе Уокинг-стрит.

Инцидент произошёл около 01:06 за магазином каннабиса в развлекательной зоне Уокинг-стрит на юге Паттайи. Жертва, 41-летний владелец магазина Паттараторн Джирачокчайкул, получил два огнестрельных ранения из оружия калибра 11 мм ниже левой части груди. Его срочно доставили в больницу, однако он скончался от полученных ранений.

src=”https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-8611171753819704″

crossorigin=”anonymous”>





Подозреваемый был задержан на месте происшествия. Позднее его идентифицировали как сотрудника полиции города Паттайя — Пол. суб-лейтенанта Джирасак Срикхатханам (54), известного также как «сержант Джо», занимавшего должность заместителя инспектора следственного отдела.

Свидетели утверждают, что офицер находился в сильном алкогольном опьянении и начал угрожать людям оружием. Он якобы произвёл выстрелы в сторону одного из заведений, однако никто не пострадал. Когда потерпевший попытался успокоить его и попросил убрать оружие, сложив руки в жесте «вай», офицер, по словам очевидцев, выстрелил в него дважды.

Также сообщается, что подозреваемый забрал мобильный телефон жертвы и выбросил его в море. Очевидцы затем вмешались и удерживали его до прибытия полиции.

Полиция подтвердила, что офицеру предъявлены обвинения в убийстве, незаконной стрельбе в общественном месте и ношении оружия без основания. Он отстранён от службы и находится под следствием.

Следователи изучают записи камер видеонаблюдения, на которых, предположительно, видно, как жертва пыталась остановить конфликт до момента выстрелов.































