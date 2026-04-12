Сильный бат и рост затрат давят на бизнес Паттайи несмотря на ажиотаж Сонгкрана

ПАТТАЙЯ, Таиланд – На фоне празднования Сонгкрана Паттайя вновь наполняется жизнью: водные баталии, переполненные пляжи и оживлённые районы ночной жизни. Однако за праздничной атмосферой скрывается более сложная экономическая реальность, влияющая как на туристов, так и на бизнес.

По данным Kasikorn Research Center, тайский бат остаётся крепким — около 32,1 за доллар США. Несмотря на положительный сигнал для макроэкономической стабильности, это создаёт давление на туристическую экономику города.

Для иностранных гостей, особенно долгосрочных, сильный бат означает снижение покупательной способности. Расходы на жильё, транспорт, питание и развлечения заметно выросли. Одновременно высокие мировые цены на нефть увеличивают стоимость топлива, что отражается на тарифах, логистике и услугах.

Это давление ощущается с обеих сторон. Туристы начинают экономить, выбирают более дешёвые варианты и сокращают расходы на развлечения. Некоторые предпочитают сокращать своё пребывание во время Сонгкран или вовсе покидают город.

Бизнес также находится в непростой ситуации. Несмотря на заполненные отели и оживлённые бары, прибыль сокращается. Компании всё чаще предлагают скидки и акции, пытаясь стимулировать осторожных клиентов тратить больше.







Дополнительные сложности создаёт сам фестиваль. Затяжные водные празднования могут на несколько дней нарушать обычную работу бизнеса. Пробки, ограниченная доступность и вопросы безопасности усложняют деятельность, особенно для малого бизнеса.

Проблемы инфраструктуры также остаются актуальными. Узкие или загромождённые тротуары вынуждают пешеходов выходить на проезжую часть, что увеличивает риски в условиях хаоса. Большие потоки транспорта, водовозы и толпы людей только усугубляют ситуацию.

Власти в этом году усилили контроль, борясь с использованием мощных водяных пистолетов, порошков и опасного поведения. Эти меры отражают растущую обеспокоенность по поводу общественного порядка и доверия туристов.



На ситуацию влияют и глобальные факторы: напряжённость на Ближнем Востоке, колебания цен на нефть, а также международные экономические сигналы.

Таким образом, несмотря на видимый туристический подъём во время Сонгкрана, реальная картина остаётся более сложной. Паттайя балансирует между праздником и затратами, сильной валютой и снижением покупательной способности, краткосрочным ростом и долгосрочной устойчивостью.































