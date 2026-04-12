Сильная жара накроет Паттайю на время Сонгкрана, к середине недели возможны штормы

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Сильная летняя жара установится в Паттайя и большинстве регионов Таиланда в период праздника Сонгкран. С 11 по 16 апреля ожидаются устойчиво высокие температуры, в связи с чем власти выпустили предупреждения для жителей и туристов.

В северных и восточных районах страны в дневное время прогнозируется жара до очень жарких значений, сопровождаемая дымкой из-за зон пониженного давления, вызванных высокой температурой. В Паттайе особенно интенсивным будет солнце во второй половине дня, что вызывает опасения для людей, проводящих много времени на улице во время празднования Сонгкран.

Власти рекомендуют пить больше воды, избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами и ограничивать активность на открытом воздухе в самые жаркие часы дня, особенно в многолюдных пляжных и фестивальных зонах.

В начале периода погода в Паттайе останется в основном сухой, однако местами возможны кратковременные грозы с сильными ливнями, порывистым ветром и риском молний.

Ожидается, что 16–17 апреля погодные условия изменятся под влиянием области высокого давления из Китая. Это может привести к летним штормам в восточных районах Таиланда, включая Паттайю, с сильным ветром, грозами и даже локальным градом.







Проблемы с качеством воздуха сохраняются в некоторых частях страны: уровень пыли и дымки в северных регионах превышает безопасные нормы, хотя Паттайя затронута в меньшей степени.

На море условия остаются относительно спокойными, однако операторам лодок рекомендуется избегать выхода в море во время штормов.

В связи с ожидаемыми большими скоплениями людей во время Сонгкрана власти призывают как местных жителей, так и туристов соблюдать осторожность — не только из-за праздника, но и из-за погодных условий.































