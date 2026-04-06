Семь самолётов задействованы – Таиланд усиливает операции по искусственному дождю против лесных пожаров и смога на севере

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Департамент искусственного вызывания дождя и сельскохозяйственной авиации Таиланда значительно усилил операции, задействовав семь самолётов для борьбы с лесными пожарами, смогом и загрязнением воздуха мелкими частицами на севере страны. Об этом власти сообщили 5 апреля.

Министерство внутренних дел заявило, что усиленная авиационная поддержка направлена на улучшение экологической ситуации в северных провинциях, где продолжающиеся лесные пожары и сезонный смог серьёзно ухудшают качество воздуха.

По данным официальных лиц, парк авиации был недавно увеличен с пяти до семи самолётов, что позволило активизировать операции. За последний день было выполнено 12 вылетов, при этом в дальнейшем планируется проводить от 15 до 20 вылетов ежедневно.

В некоторых районах, включая округ Омкой в Чиангмае, дожди уже частично улучшили ситуацию. Однако власти отмечают, что сухие атмосферные условия и температурные инверсии по-прежнему ограничивают эффективность операций по засеву облаков.

Пилоты используют такие методы, как сухой лёд и охлаждающие распыления, чтобы снизить температуру в атмосфере и стимулировать образование облаков, способствуя рассеиванию загрязняющих веществ.



Министерство также подчеркнуло, что операции проводятся в координации с службами по предотвращению чрезвычайных ситуаций, местными органами власти, лесными и национальными парками, а также наземными пожарными командами и волонтёрами.

Власти подчеркнули, что строгие меры применяются к нарушителям запрета на посещение лесов, который действует в 17 северных провинциях до 30 апреля. Одновременно усиливаются информационные кампании через местные сети, радио и общественные системы для повышения осведомлённости и привлечения населения к решению проблемы.




































