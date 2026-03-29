Рубли в карманах: российские туристы поддерживают Паттайю, пока другие сокращают расходы

ПАТТАЙЯ, Таиланд – На фоне давления на тайский бат из-за роста мировых цен на нефть и укрепления доллара США одна группа туристов продолжает выделяться своей стабильностью и покупательной способностью — российские путешественники.

По данным Kasikorn Research Center, курс бата ослаб до 32,92 за доллар 27 марта, снизившись с 32,82 накануне, поскольку глобальные опасения в сфере энергетики, связанные с напряжённостью на Ближнем Востоке, давят на валюты развивающихся рынков. Несмотря на эти трудности, влияние на туристический сектор Таиланда оказалось неоднородным.

В таких городах, как Паттайя, российские туристы остаются стабильной силой, поддерживаемой относительно выгодным обменным курсом. Рубль сейчас торгуется примерно по 2,48 за бат, что даёт российским туристам большую покупательную способность по сравнению с другими иностранными гостями, сталкивающимися с падением валют или ростом расходов на поездки.

«Теперь решает не женщины и их улыбки — а курс валюты, который определяет, остаюсь я или уезжаю», — отметил один долгосрочный посетитель, отражая более широкую смену настроений туристов.







В то время как некоторые западные туристы начали ужесточать бюджеты или сокращать сроки пребывания из-за роста расходов в Таиланде, россияне продолжают ужинать в ресторанах, заказывать экскурсии и продлевать визиты — поддерживая местный бизнес в период экономической неопределённости.

Эта тенденция всё заметнее проявляется в ресторанах, барах и прибрежных зонах Паттайи, где вывески и меню на русском языке встречаются чаще, чем когда-либо, обслуживая демографическую группу, которая тихо стала одним из самых надёжных рынков города.



Однако зависимость от узкой группы посетителей также вызывает вопросы о долгосрочной устойчивости. Если курс валют изменится или геополитические факторы усложнятся, баланс может быстро измениться.

Пока же, несмотря на колебания бата и усиливающееся глобальное давление, именно рубли в карманах туристов помогают поддерживать туристический двигатель Паттайи.



































