Российские семьи выбирают природу и приключения: тенденции туризма в Паттайе меняются

ПАТТАЙЯ, Таиланд – В туристической сфере Паттайи наблюдается более тихая, но заметная перемена: российские посетители всё чаще отдают предпочтение активному отдыху на природе и приключенческим мероприятиям вместо традиционной ночной жизни.

Во многих районах Паттайи и её окрестностях российские туристы теперь приезжают семьями, выбирая развлечения на свежем воздухе, отдых и совместные активности, а не ночные клубы и вечерние вечеринки.

Популярными становятся поездки по островам, пляжный отдых, водные виды спорта и посещение природных достопримечательностей. Семьи исследуют близлежащие острова, занимаются сноркелингом и любуются прибрежными пейзажами. Растёт интерес к приключенческим паркам, экскурсиям на лодках и эко-туризму.

Местные туроператоры отмечают, что эта категория туристов предпочитает планировать структурированные дневные активности, часто бронируя экскурсии заранее и ориентируясь на развлечения, подходящие для детей и группового отдыха. От поездок на коралловые острова до водных парков и природных троп — акцент делается на активный дневной отдых.

Рестораны и достопримечательности, ориентированные на эту аудиторию, также адаптируются, предлагая более комфортные и удобные условия для семей.



Эта тенденция отражает более широкие изменения в туристическом ландшафте Паттайи, где разные группы посетителей формируют новые модели путешествий и расходов — меньше внимания ночной жизни и больше — образу жизни и впечатлениям.

Для бизнеса это напоминание о том, что привлекательность Паттайи выходит далеко за рамки устоявшегося имиджа: природа и приключения всё больше выходят на первый план.



































