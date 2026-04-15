Пхукет накаляется: 10 000 байкеров и туристов заполнили остров

Пхукет, Таиланд – Провинция Пхукет фиксирует резкий рост туристического потока во время празднования Сонгкрана, поскольку одновременно проходят крупные международные мероприятия, особенно «Phuket Bike Week 2026».

Мероприятие отмечает своё 30-летие и проходит с 12 по 14 апреля 2026 года в Патонге под лозунгом «Amazing Charity Ride Together». В нём приняли участие более 10 000 человек, включая мотоциклистов из Таиланда и других стран. Особенно выделяется колонна из более чем 100 мотоциклов из Малайзии. По оценкам организаторов, экономический эффект для региона составит не менее 50 миллионов бат.







Помимо байкерских мероприятий, на острове организованы специальные безопасные зоны для водных игр, чтобы регулировать поток туристов. Среди них — мероприятие «SADD ROI LAO #EP2» на рынке Накха в Пхукет-Тауне, которое работает до 15 апреля и обеспечивает организованное пространство для водных празднований. Крупные торговые центры также выделили специальные площадки для мероприятий Сонгкрана, обеспечивая безопасность и удобство для туристов.

Разнообразие мероприятий помогает распределять туристические потоки и обеспечивает поступление экономической выгоды в местные сообщества. В целом на Пхукете сохраняется праздничная атмосфера, подтверждающая статус острова как одного из главных туристических направлений в праздничный сезон.































