«Проблема тротуаров» в Паттайе – не о русских, а о том, какой становится город

ПАТТАЙЯ, Таиланд – В современной Паттайе даже такая привычная вещь, как тротуар, кажется более переполненной, чем раньше. И дело не только в людях, но и в ожиданиях, предположениях и растущем ощущении, что город меняется так, что это устраивает не всех.

Рост числа российских посетителей — многие из которых теперь остаются надолго, а не приезжают на короткий отдых — стал новой темой для обсуждений. Мнения при этом резко расходятся. Одни считают их вежливыми, ориентированными на семью и стабильными в расходах. Другие жалуются, что они не улыбаются, не соблюдают очереди или тратят деньги «не там, где нужно». Однако напряжение уходит глубже, чем вопрос одной национальности.







Паттайя формировалась вокруг определённого ритма: туристы приезжали, быстро и активно тратили деньги и уезжали. Город выстроил под это свою инфраструктуру, бизнес и даже социальные ожидания. Сегодня эта модель меняется. Многие гости — особенно россияне — остаются дольше, живут спокойнее и тратят деньги иначе.

Они покупают продукты на местных рынках, готовят дома и более избирательно подходят к расходам. Для одних бизнесов это означает меньшую заметность доходов, для других — более стабильный, пусть и менее яркий поток прибыли. В результате возникает разрыв между ожиданиями города и реальностью.



Именно здесь появляется недовольство. Жалобы на поведение — будь то манера ходить, стоять в очереди или общаться — часто говорят больше об ожиданиях, чем о самих людях. Когда эти ожидания сформированы в другую эпоху, трения становятся неизбежными.

При этом адаптация обсуждается избирательно. Паттайя всегда менялась вместе с глобальным туризмом. Разные национальности формировали разные этапы её развития, принося свои привычки и культурные особенности. И каждый раз сначала возникало напряжение, которое со временем становилось нормой.

Тем не менее сохраняется идея, что новоприбывшие должны сразу соответствовать негласным стандартам, даже несмотря на то, что сам город продолжает меняться.





То, что происходит сейчас — это не просто столкновение культур, а более глубокий вопрос идентичности. Паттайя постепенно уходит от образа города коротких визитов и ночной жизни, превращаясь в более сложное пространство, где важную роль играют долгосрочные жители, семьи и более спокойный образ жизни.

Не все готовы принять эти изменения. Для одних это утрата прежнего облика города, для других — естественный этап его развития.



Современные дискуссии — как в интернете, так и вне его — отражают эту неопределённость. Они начинаются с повседневных наблюдений, но быстро переходят к более серьёзным вопросам о принадлежности, адаптации и будущем города.

В конечном итоге речь идёт не о русских или какой-то одной группе. Речь о городе, который переживает трансформацию, и о трудностях, сопровождающих этот процесс.

Паттайя никогда не переставала меняться. Вопрос лишь в том, готовы ли люди меняться вместе с ней.





































