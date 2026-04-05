Предупреждение для пенсионеров в Паттайе: блокировка машин скорой помощи угрожает жизни и влечёт уголовную ответственность

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Водителей в Паттайе настоятельно призывают уступать дорогу спасательным службам после того, как доброволец сообщил о критической задержке из-за водителя, который заблокировал его машину при выезде к без сознания находящейся пожилой пациентке.

Доброволец фонда Руамкатану в Нонтхабури сообщил, что инцидент произошёл 2 апреля в 18:54, когда его команда получила экстренный вызов 1669 через больницу Пхра Нанг Клао для оказания помощи 82-летней женщине, которая упала в жилом комплексе на Сои Тиванон–Пак Крет 27 и находилась в критическом состоянии.

В то время в районе Пак Крет не было доступных машин скорой помощи, поэтому спасатели выехали с перекрёстка Тиванон.

При подъезде к пятистороннему перекрёстку Пак Крет после выхода из подземного перехода пикап перед ними сначала освободил путь. Однако чёрный седан внезапно перестроился с левой полосы на правую прямо перед машиной спасателей и начал препятствовать её движению.

«Хотя у нас была включена сирена, мигалки и громкоговоритель, и мы просили уступить дорогу, так как пациентка была без сознания, машина не сдвинулась с места», — сказал доброволец. «Сначала казалось, что уступят, но затем они затормозили и блокировали нас, пытаясь помешать перестроению».

Задержка создала опасную ситуацию в жизненно критический момент.







Инцидент вызвал тревогу у властей, которые предупреждают, что подобное поведение может иметь смертельные последствия в оживлённых районах, таких как Паттайя — город, пользующийся растущей популярностью среди пенсионеров и пожилых долгосрочных посетителей, где быстрая реакция спасателей особенно важна.

Юристы отмечают, что в соответствии с §76 Закона Таиланда о дорожном движении водители обязаны уступать дорогу машинам скорой помощи со включённой сиреной или мигалками. Нарушение грозит штрафом до 500 бат.

Если блокировка машины скорой помощи непосредственно приводит к смерти пациента, водителю грозят серьёзные уголовные последствия, включая непреднамеренное причинение смерти, а в тяжёлых случаях — даже умышленные действия.

Власти призывают водителей в Паттайе быть внимательными и ответственными. Уступать дорогу — не только законная обязанность, но и способ спасти жизнь.



































