Праздничный наплыв на Сонгкран: туристы устремляются с Паттайи на Ко Лан – пирс Бали Хай переполнен

ПАТТАЙЯ, Таиланд – В период длительных праздников Сонгкран огромные потоки туристов с раннего утра заполнили Bali Hai Pier, отправляясь морем на остров Koh Larn.

Пассажиры выстраивались в длинные очереди за билетами на паромы, поскольку спрос на поездки на остров резко возрос. В ответ операторы скоростных катеров добавили дополнительные рейсы, чтобы быстрее обслужить увеличившееся число путешественников.

Парковочные зоны, предоставленные властями Pattaya, были почти полностью заполнены. Автомобили и мотоциклы заняли практически все доступные места, в то время как поток посетителей продолжал расти в течение дня.







Сотрудники администрации города, местной полиции и туристической полиции были развернуты по всей территории пирса для управления потоками людей, обеспечения безопасности и оказания помощи туристам в напряжённый праздничный период.

Эта оживлённая картина подтверждает устойчивую популярность Ко Лан как одного из главных направлений отдыха во время Сонгкрана, предлагающего быстрый и удобный пляжный отдых всего в нескольких минутах от материка.































