После того как вода высыхает, приходят счета: работники баров Паттайи сталкиваются с суровой реальностью

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Каждый год Сонгкран приносит энергию, толпы людей и деньги в ночную экономику Паттайи. Бары заполняются, напитки льются рекой, и на несколько дней кажется, что бум никогда не заканчивался. Но как только водные бои заканчиваются и туристы уезжают, наступает совсем другая реальность — особенно для работников баров города.

В этом году спад после Сонгкрана может оказаться более серьёзным, чем обычно. За неоновыми огнями многие сотрудники уже готовятся к финансовым трудностям. Предупреждающие знаки накапливаются: жёсткая политика по топливу, рост транспортных расходов и постепенное понимание того, что повседневные товары — от еды до аренды — тихо и незаметно становятся дороже. Эти «скрытые расходы» не видны во время праздника, но проявляются сразу после него.

Для работников баров, чей доход сильно зависит от ночных трат туристов, даже небольшие экономические колебания могут иметь большие последствия. Если посетители начинают сокращать бюджеты — из-за курсов валют, глобальной неопределённости или роста цен на месте — первыми страдают не владельцы баров, а персонал, живущий за счёт комиссионных, напитков и чаевых.

Есть и более глубокая проблема: модель туризма Паттайи по-прежнему ориентирована на краткие периоды больших расходов, а не на стабильный, устойчивый доход. Сонгкран создаёт иллюзию силы, но часто скрывает скрытую уязвимость. Когда толпа уходит, работникам приходится справляться с длинными ночами, меньшим числом клиентов и тонкими кошельками.



Кроме того, у долгосрочных посетителей усиливается ощущение, что Таиланд в целом становится более дорогим направлением. В сочетании с практическими неудобствами — такими как ограничения на топливо или рост транспортных расходов — это может незаметно изменить поведение туристов: меньше поздних вечеров, меньшие счета, более короткие поездки. Для работников баров Паттайи эта перемена не теоретическая — она ощутима сразу.

Вопрос не в том, принесёт ли Сонгкран прилив дохода. Он всегда приносит. Настоящий вопрос — что будет после. И в этом году, когда экономическое давление тихо растёт на фоне фестиваля, многие в ночной жизни Паттайи готовятся не к резкому падению, а к медленному, постепенному сжатию, которое может продолжаться задолго после окончания праздника.





































