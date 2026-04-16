Поздравление с Сонгкраном: пожелания нашим читателям в Паттайе и по всему миру

Паттайя Мэйл поздравляет всех читателей с праздником Сонгкран, желая радости, семейного тепла и новых начинаний.

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Ежегодно отмечаемый с 13 по 15 апреля праздник Сонгкран является традиционным Новым годом Таиланд и глубоко укоренён в тайской культуре. Это особое время семейных встреч, уважения к старшим, посещения храмов, совершения добрых дел и получения благословений на новый год.



Издание Паттайя Мэйл уже 33 года делится историями, традициями и жизнью Таиланда с читателями в Паттайя и по всему миру. Сонгкран остаётся одним из самых значимых и любимых праздников года.

Праздник Сонгкран, признанный ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием человечества, отражает живые традиции и дух народа Таиланда.

Знаменитые водные обливания символизируют очищение от неудач и начало новой жизни. Сегодня Сонгкран сочетает культурное наследие и современные массовые празднования, создавая незабываемую атмосферу для местных жителей и туристов.

Хотя официальный праздник проходит с 13 по 15 апреля, во многих регионах, особенно в Паттайя, торжества продолжаются всю неделю благодаря фестивалю Ван Лай.

Пусть ваш Сонгкран будет наполнен благословениями, улыбками, счастьем и новыми начинаниями.














