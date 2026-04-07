Подозреваемый с ножом задержан после нападения на туриста в Джомтьене

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Власти задержали подозреваемого, обвиняемого в нападении на туриста с ножом в районе Джомтьен. Инцидент стал частью серии происшествий, которые 6 апреля вызвали тревогу среди жителей и отдыхающих в прибрежных сои.

Задержание было проведено городскими службами под руководством сотрудников правопорядка, которые обнаружили подозреваемого возле одного из выходов к пляжу на улице Джомтьен Бич Роуд. Ранее его видели в районах сои 2, сои 3 и сои 4, где уже фиксировались нарушения порядка.







По данным властей, у мужчины был обнаружен нож, и он подозревается в нападении на туриста, что вызвало обеспокоенность по поводу общественной безопасности и имиджа города как туристического направления.

Во время задержания произошла потасовка, в результате которой подозреваемый получил травмы. На место были вызваны спасатели, оказавшие ему медицинскую помощь, после чего он был взят под стражу для дальнейших юридических процедур.





Мэр Poramet Ngampichet распорядился срочно найти и задержать подозреваемого, поручив городским службам действовать оперативно, чтобы предотвратить новые инциденты и восстановить доверие общественности.

В свою очередь, полковник полиции Anek Sarathongyu лично контролирует ситуацию, обеспечивая координацию действий правоохранительных органов.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей, расследование продолжается, а власти стремятся заверить как тайских, так и иностранных туристов в безопасности пребывания в Паттайе.





































