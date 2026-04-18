Пляж Паттайи сталкивается с растущей проблемой мусора — туристы оставляют отходы, несмотря на наличие урн

ПАТТАЙЯ, Таиланд – На Пляж Паттайи растущее количество оставленного мусора вызывает недовольство у жителей и властей. Многие задаются вопросом, почему некоторые посетители могут приносить еду и напитки на пляж, но не готовы сделать несколько шагов, чтобы выбросить отходы в урны.

Команды по уборке недавно собрали большие объёмы мусора, включая пищевые контейнеры, пластиковые бутылки, стаканчики и упаковку, разбросанные по песку, несмотря на наличие мусорных баков поблизости.







Местные жители заявляют, что ухудшающаяся ситуация с мусором наносит ущерб туристическому имиджу Пляж Паттайи и представляет прямую угрозу морской экосистеме. Многие выражают своё недовольство в социальных сетях, считая проблему следствием отсутствия личной ответственности у части туристов.

Некоторые предлагают усилить информационные кампании, включая объявления по громкой связи, листовки на контрольно-пропускных пунктах и более высокие штрафы за мусор. Другие требуют ужесточения правил, включая возможные ограничения на пронос еды и напитков во время крупных мероприятий.

Часть жителей также сообщила о большом количестве бутылок и мусора, плавающих в воде. Некоторые сравнивают Пляж Паттайи с пляжем Банг Саен и считают, что Паттайе необходимо повысить стандарты чистоты.

Местные жители подчёркивают важность воспитания детей с раннего возраста в духе уважения к общественным местам и ответственности за отходы.

Власти продолжают призывать туристов использовать установленные урны и поддерживать чистоту на Пляж Паттайи.































