Пляж Паттайи затихает – рост цен на топливо тормозит бизнес гидроциклов

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Рост розничных цен на топливо, особенно дизель и бензин, усиливает давление на расходы в различных секторах, включая туристический бизнес в Паттайе.

Полевое наблюдение на пляже Паттайи в воскресенье показало заметно спокойную обстановку. Гидроциклы стояли без движения вдоль берега, а операторы ожидали клиентов. Однако спрос со стороны туристов значительно снизился по сравнению с предыдущими годами, из-за чего центральная часть пляжа выглядит непривычно тихой даже в туристический сезон.

По словам операторов, снижение числа клиентов происходит на фоне продолжающегося роста цен на топливо, что напрямую влияет на прибыль.

Один из операторов сообщил, что бизнес резко сократился, несмотря на сохранение прежней цены аренды — 1 200 бат за 30 минут. При этом рост затрат на топливо существенно снижает доходы, а повысить цены в условиях чувствительного рынка практически невозможно.

В результате операторы сталкиваются с растущим давлением, оказавшись между увеличивающимися расходами и стабильными доходами.




































