Паттайя: Сои 7–8 раньше времени погружается в Сонгкран — туристы заполняют улицы

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Праздничный дух Сонгкрана уже охватил части Паттайи: вечером 11 апреля владельцы баров на улицах Сои 7 и Сои 8 на Pattaya Beach Road начали ранние водные празднования, привлекая большое количество тайских и иностранных туристов.

Владельцы пивных баров в этом районе начали водные игры ещё до официальных празднований Ван Лай, превратив улицы в оживлённые зоны музыки, смеха и непрерывных водных сражений. Посетители с водяными пистолетами активно включились в веселье, создавая праздничную атмосферу и символизируя начало праздничного периода.

Ранние мероприятия оживили туристическую активность в районе: владельцы бизнеса отмечают рост потока посетителей и активную ночную жизнь. Многие туристы воспользовались возможностью присоединиться к празднику заранее, особенно на фоне жаркой погоды.

Теперь Паттайя готовится к расширенным празднованиям Ван Лай по всему району Бангламунг. Программа начинается 16 апреля в Ват Тхам, затем 17 апреля мероприятия пройдут в Ноен Плуп Ван, 18 апреля — в Наклуа и на острове Ко Лан, а кульминация состоится 19 апреля в Паттайе.

С уже нарастающим темпом событий ранние сцены на Сои 7 и Сои 8 указывают на особенно энергичный сезон Сонгкрана, поскольку город готовится принять ещё больше туристов в ближайшие дни.






































