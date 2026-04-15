Паттайя кипит в разгар Сонгкрана – толпы заполняют Бич-роуд, на горизонте грозы

ПАТТАЙЯ, Таиланд – В разгар празднования Сонгкрана огромные толпы заполняют прибрежные улицы Pattaya, где жара и праздничная атмосфера достигают своего пика. В то же время Метеорологическое управление Таиланда предупреждает о надвигающихся изменениях погоды.

В период с 13 по 15 апреля по всей стране наблюдается жаркая и местами экстремально жаркая погода с дымкой в дневное время и локальными грозами в отдельных районах. Популярные туристические города, включая Паттайю, остаются жаркими и влажными, пока тысячи людей собираются на продолжительные водные празднования вдоль побережья.







Такая погодная ситуация обусловлена областью пониженного давления, вызванной сильной жарой над северной частью Таиланда, в сочетании со слабыми южными и юго-западными ветрами.

С 16 по 17 апреля власти предупреждают о вероятности летних штормов в верхней части страны. Ожидаются грозы, сильный ветер, местами град и возможные удары молний. Сначала штормы затронут северо-восток, после чего распространятся на восточные регионы — включая Паттайю — а также на восток центральной равнины и нижний север.

Изменение погодных условий связано с распространением области высокого давления или холодной воздушной массы из Китая над Южно-Китайским морем, что усиливает ветры, в то время как жара на суше сохраняется.



На юге Таиланда сохраняются локальные грозы, а прибрежные районы, такие как Паттайя, могут столкнуться с внезапными ливнями и порывистым ветром по мере ухудшения погодных условий.

Морские условия остаются относительно спокойными: высота волн в Сиамском заливе и Андаманском море составляет около одного метра, увеличиваясь свыше одного метра во время гроз.

Власти рекомендуют жителям и туристам пить больше воды, избегать длительного пребывания на жаре и быть готовыми к резким изменениям погоды — особенно в таких оживленных местах, как Паттайя, где празднования продолжаются на протяжении всего периода Сонгкрана.































