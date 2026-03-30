Паттайя запускает интенсивное обучение английскому языку для учителей в поддержку развития EEC

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Город Паттайя запустил интенсивную образовательную программу, направленную на повышение уровня владения английским языком среди учителей и сотрудников образовательной сферы. Инициатива является частью усилий по подготовке кадров к требованиям Восточного экономического коридора (EEC).

Церемонию открытия программы обучения на 2026 финансовый год, второй поток, возглавил председатель городского совета Паттайи Банлю Куллаванич совместно с высокопоставленными представителями городской администрации. Мероприятие прошло в отеле Prima Hotel Pattaya в районе Наклыа.

Двухдневная программа, проходящая с 28 по 29 марта, сосредоточена на развитии практических навыков общения на английском языке для учителей и контрактных сотрудников образовательных учреждений, находящихся под управлением города Паттайя. Участники проходят практическое обучение под руководством опытных преподавателей с акцентом на современные методики преподавания, направленные на повышение вовлеченности и мотивации учащихся.



По словам официальных лиц, инициатива направлена на повышение эффективности учебного процесса и обеспечение лучшей подготовки педагогических кадров к долгосрочным стратегиям развития Таиланда, в частности к государственной программе EEC.

Программа также рассматривается как важный шаг к приведению системы образования Паттайи в соответствие с международными стандартами, позволяя преподавателям более эффективно передавать знания в условиях усиливающейся глобализации.




































