Паттайя готовится к мероприятию «Новая жизнь» для обновления и активности христианской общины

ПАТТАЙЯ, Таиланд – В Паттайе готовится новое общественное мероприятие под названием «Новая жизнь», целью которого является создание возможностей для обновления и проведение разнообразных мероприятий для христианских общин и широкой публики.

Плановое заседание прошло 3 апреля в ратуше под председательством заместителя мэра Дамронгкиата Пинйикарна от имени мэра Порамета Нгампичета.

В заседании участвовали городские чиновники и представители BR Institute, которые представили концепцию и общий план мероприятия. Обсуждались вопросы программного содержания, организации события, мер безопасности, а также условий для жителей и туристов.

Мероприятие «Новая жизнь» запланировано на 4 июля на пляже Паттайя Сентрал Бич (напротив торгового центра Central Pattaya). В программе предусмотрены живые музыкальные выступления, духовные песни, вдохновляющие активности и христианские обряды крещения, а также другие общественные программы, направленные на участие как жителей, так и гостей города.







Заместитель мэра Дамронгкиат подчеркнул, что мероприятие отражает стремление Паттайи создавать возможности для обновления в экономическом, социальном и духовном аспектах, при этом поощряя инклюзивное участие всех слоёв общества, включая христианские общины.

Он также отметил, что город обеспечит строгие меры безопасности и полную организационную поддержку, чтобы мероприятие прошло гладко и принесло пользу всей общине.



































