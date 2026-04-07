Палящее дневное солнце над пляжем Паттайи приносит пик жары на побережье

ПАТТАЙЯ, Таиланд – С началом туристического сезона погода в Паттайе формируется как сочетание сильной жары и возможных локальных штормов. Температура продолжает расти, при этом в ближайшие дни не исключены кратковременные дожди.

Летняя жара уже установилась на восточном побережье, поднимая дневные температуры до уровня низких и средних 30 градусов по Цельсию, что соответствует пику жаркого сезона. Интенсивное послеполуденное солнце создаёт тёплые и сухие условия вдоль побережья, которые продолжают привлекать многих туристов. В то же время метеорологические службы предупреждают о возможных локальных грозах во второй половине дня или вечером из-за нестабильных воздушных масс.







Согласно местным прогнозам, в Паттайе в основном ожидается солнечная погода с минимальным количеством осадков. Однако кратковременные ливни остаются возможными, особенно по мере усиления жары. Жителям и туристам рекомендуется поддерживать водный баланс, избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами в часы пик и быть готовыми к резким изменениям погоды.

Рекомендации по безопасности включают пребывание в тени или в помещениях в самые жаркие часы дня, ношение лёгкой и дышащей одежды, использование защиты от солнца — шляп и солнцезащитного крема — а также употребление достаточного количества воды для предотвращения перегрева.



Сочетание жары и вероятности гроз отражает тропический климат Паттайи с чередованием сухого и влажного сезонов. Апрель традиционно считается самым жарким месяцем перед наступлением более влажной и нестабильной погоды и последующего сезона муссонов.

Несмотря на жару и возможные погодные изменения, отдыхающие и любители активного отдыха по-прежнему могут наслаждаться всем, что предлагает Паттайя, соблюдая осторожность в самые жаркие часы дня.





































