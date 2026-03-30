ПАТТАЙЯ, Таиланд – Общественная раковина на пляже South Pattaya пришла в запущенное состояние: стоячая вода и скопившийся мусор создают сильный неприятный запах, что вызвало жалобы местных жителей.

28 марта журналисты посетили место происшествия после сообщений от граждан и обнаружили, что раковина полностью заполнена стоячей водой, что делает её непригодной для использования. На территории видны явные признаки пренебрежения: внутри раковины накопились песок, окурки, мусор и зеленые водоросли.

Стоячая вода источает сильный неприятный запах, который беспокоит как местных жителей, так и туристов, проходящих по оживленному прибрежному участку.

Один из местных жителей сообщил, что проблема возникла примерно два-три дня назад и ранее не наблюдалась. Он отметил, что запах продолжает усиливаться, вызывая обеспокоенность среди соседей.







Жители призывают соответствующие органы принять срочные меры для устранения проблемы, предупреждая, что её игнорирование может негативно сказаться на туристическом имидже города.

Паттайя по-прежнему является одним из самых посещаемых туристами мест в Таиланде, и местные жители подчеркивают, что поддержание чистоты и общественных объектов жизненно важно для сохранения доверия туристов.



































