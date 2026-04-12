Немецкий беглец задержан в Бангкоке по делу о глобальной сети DDoS-атак на заказ

БАНГКОК, Таиланд – Тайская киберполиция в координации с иммиграционными властями и правоохранительными органами Германии задержала гражданина Германии, связанного с глобальной сетью кибератак «на заказ». Операция прошла 11 апреля в рамках международного розыска по линии INTERPOL.

Подозреваемый, 27-летний Ноа Кристофер, был задержан в кондоминиуме в районе Тонглор в Бангкок. По данным следствия, он является ключевой фигурой в работе онлайн-платформ «FLUXSTRESS» и «NETDOWNER», которые предположительно предоставляли услуги по организации DDoS-атак против организаций по всему миру.

Операция была проведена Бюро расследования киберпреступлений Таиланда совместно с Королевской полицией Таиланда и иммиграционной службой по запросу федеральной полиции Германии.

В ходе обыска были изъяты электронные устройства, включая компьютер, планшеты, мобильные телефоны и цифровой кошелёк, которые, как предполагается, использовались для управления платформами. Эти сервисы функционировали по модели «DDoS как услуга», позволяя пользователям перегружать серверы и выводить из строя системы по всему миру.

Иммиграционные власти аннулировали разрешение на пребывание подозреваемого в Таиланде. В настоящее время проводится цифровая экспертиза изъятых данных с целью выявления других участников сети.

Власти назвали задержание значительным успехом международного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью, подчеркнув растущую угрозу глобальной кибербезопасности и усложнение методов онлайн-атак.
































