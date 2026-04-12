Насилие, алкоголь и хаос: туристы боятся Сонгкрана в Паттайя

ПАТТАЙЯ, Таиланд – По мере продолжения затянувшихся празднований Сонгкрана в Паттайе усиливаются споры о том, не утратил ли фестиваль свои культурные корни, превратившись в длительный период уличного хаоса.

Несмотря на то, что Сонгкран остаётся одной из самых известных традиций Таиланда, в Паттайе он всё чаще превращается в многодневное городское событие, которое может длиться неделю и более в ключевых туристических районах. Местные жители и долгосрочные иностранные гости отмечают, что прежний культурный праздник всё больше напоминает испытание — с постоянно мокрыми улицами, транспортными сбоями и активностью, подпитываемой алкоголем.

Мнения в местных форумах и среди экспатов разделились. Одни принимают водные развлечения как часть туристического облика города, другие считают, что участие должно быть строго добровольным и отделено от повседневной жизни.

Один из жителей предложил простой визуальный подход: «Если на тебе цветастая рубашка — значит можно обливать. В остальных случаях — нет». Другие признаются, что предпочитают оставаться дома в течение нескольких дней, чтобы избежать непредсказуемых ситуаций.

Особую обеспокоенность вызывает безопасность на дорогах. Мотоциклисты сообщают о резких и сильных ударах водой во время движения. Один водитель рассказал, что при скорости около 80 км/ч на дороге Сукхумвит получил удар ведром воды прямо в лицо: «Это было похоже на удар ногой в лицо и грудь. Без полного шлема я бы точно упал».







Критики отмечают, что власти сосредотачиваются на борьбе с пьяным вождением, но уделяют меньше внимания рискам от обливания движущихся транспортных средств, особенно на скоростных дорогах.

Также подчёркивается, что подобные инциденты часто остаются вне общественного обсуждения. «Вода в лицо мотоциклистам — серьёзная проблема», — пишет один из пользователей. «Ирония в том, что вину часто списывают на алкоголь, хотя даже трезвый водитель может не справиться».

При этом растёт поддержка более строгой организации праздника вместо полного запрета. Предлагается создавать специальные зоны для водных игр, оставляя основные дороги свободными. Некоторые также считают, что празднование следует ограничить по времени, например, до заката.

Жители вспоминают, что раньше существовал более сбалансированный подход с чётким разделением зон празднования и обычного движения по городу. Однако в последние годы, особенно в туристических районах, масштаб и интенсивность заметно выросли.

Вопрос восприятия туристами также становится всё более актуальным. Хотя краткосрочные посетители продолжают приезжать, некоторые опасаются, что постоянные гости могут отказаться от повторных поездок из-за нестабильной и небезопасной обстановки.





В центре дискуссии — будущее самого фестиваля: останется ли он открытым и стихийным уличным праздником или превратится в более структурированное событие, сочетающее традиции, безопасность и устойчивый туризм.

В итоге дискуссия вокруг Сонгкрана в Паттайе отражает растущее напряжение между праздником и контролем — и всё более настойчивые призывы установить чёткие границы, прежде чем «веселье» станет серьёзной угрозой.































