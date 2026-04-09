Мужчина оштрафован на 10 000 бат за прыжок в вольер карликового бегемота в зоопарке Khao Kheow

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Тайский суд оштрафовал мужчину на 10 000 бат за незаконное проникновение в вольер «Moo Deng», карликового бегемота, в Khao Kheow Open Zoo, примерно в часе езды от Pattaya.

Инцидент произошёл 17 марта около 17:00, когда мужчина перелез через ограждение и прыгнул в вольер. Записи камер видеонаблюдения показывают, что он пытался приблизиться к Moo Deng и его матери, снимая происходящее на видео. Сотрудники зоопарка оперативно вмешались и вызвали полицию.

8 апреля зоопарк подтвердил, что провинциальный суд Чонбури признал обвиняемого виновным. Ему назначен штраф в размере 10 000 бат, который он уже оплатил после признания своей вины.

В заявлении зоопарк подчеркнул, что этот случай должен служить предупреждением для посетителей. Проникновение в вольеры строго запрещено и представляет опасность как для людей, так и для животных.



Посетителей призывают соблюдать все установленные знаки и инструкции персонала, не перелезать через ограждения и следовать правилам безопасности, чтобы обеспечить благополучие животных и безопасность людей. Зоопарк продолжает работать в обычном режиме, пропагандируя ответственное отношение к туризму и напоминая гостям наслаждаться дикой природой с безопасного расстояния.






































