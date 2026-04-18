Министр иностранных дел Сихасак добился поддержки Омана для тайских судов в Ормузском проливе

МУСКАТ, Оман – Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткео получил заверения от Оман о содействии тайским торговым судам при прохождении через стратегически важный Ормузский пролив, что стало позитивным шагом в укреплении региональной морской безопасности.







После аудиенции у Султан Хайтам бин Тарик Аль Саид Сихасак отметил высокую оценку двусторонних отношений между странами. В ходе последующих переговоров с министром иностранных дел Омана Сайид Бадр бин Хамад бин Хамуд Альбусаиди основное внимание было уделено обостряющейся ситуации на Ближнем Востоке. Обе стороны призвали к скорейшему восстановлению мира и стабильности в регионе.

«Позитивным сигналом является то, что Оман согласился передавать данные о наших судах в Иран», — заявил Сихасак, подчеркнув необходимость защиты интересов тайского судоходства в условиях региональной напряжённости.



Заместитель премьер-министра также выразил благодарность Оману за ранее оказанную поддержку, в частности в случае судна «Mayuree Naree».

Дипломатическая инициатива происходит на фоне стремления Таиланда смягчить экономические последствия возможных перебоев в морских перевозках на Ближнем Востоке. Сихасак подтвердил приверженность страны мирному урегулированию ситуации.































